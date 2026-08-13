Молдавия оценила ущерб от загрязнения Днестра в $26 млн и готова судиться с РФ

Власти Молдавии намерены добиваться от России возмещения ущерба от загрязнения Днестра нефтепродуктами. Предварительно его оценили примерно в 455,5 млн леев — более $26 млн. Об этом заявил министр окружающей среды страны Георге Хаждер.

По словам министра, Кишинёв собирает документы и доказательства для последующего обращения в международные судебные инстанции. В сумму планируют включить экологический ущерб, расходы на ликвидацию последствий и потери жителей населённых пунктов, где возникли перебои с водой. Итоговый размер требований ещё может увеличиться.

Нефтепродукты попали в Днестр с территории Украины в марте 2026 года. Молдавские власти связывают утечку в Винницкой области с российскими ударами по украинской энергетической и промышленной инфраструктуре. После обнаружения загрязнения в Молдавии ввели режим экологической тревоги и обратились за помощью к Евросоюзу.

Расследованием занимается Генпрокуратура Молдавии. Ведомство собирает лабораторные исследования и другие материалы, необходимые для оценки ущерба природе и возможных последствий для здоровья населения.

Ранее в городе Вишнёвое Киевской области после взрывов на складе боеприпасов резко ухудшилось качество воздуха. Индекс загрязнения достигал 196 AQI PM2.5, что соответствует вредному уровню, а жителей призывали по возможности оставаться дома и не открывать окна. Также сохранялась угроза повторной детонации боеприпасов. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что взрывы произошли на складе одного из предприятий «Укроборонпрома».