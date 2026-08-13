«Я отгрызу вам голову»: Доморощенный Пеннивайз закошмарил село в Ленобласти, где кто-то убивает котов

Зловещий рисунок появился на месте, где жители посёлка Мшинское в Ленинградской области обнаружили кота без головы. Его автором оказался 12-летний поклонник произведений Стивена Кинга, сообщает Mash на Мойке.

Объявление от любителя классики литературных хорроров. Фото © Telegram / Mash на Мойке

На картинке была написана фраза «Я — Оно, и я отгрызу вам голову». Плакат встревожил местных жителей, которые с начала лета сообщают о нескольких случаях жестокой гибели животных.

Односельчане предположили, что к происходящему может быть причастна группа людей или взрослый, заставляющий ребёнка убивать питомцев и оставлять пугающие изображения. Подтверждений этой версии нет.

Как утверждается, мальчик увлекается хоррорами, наряжается в клоуна Пеннивайза из фильма «Оно», рисует монстров и придуманного друга. Его мать заявила, что сын не имеет отношения к гибели животных, а место для плаката выбрал случайно.

Узнав, что рисунок напугал соседей, женщина извинилась перед жителями и пообещала внимательнее следить за творчеством ребёнка. Кто расправляется с котами в Мшинском, пока неизвестно.

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