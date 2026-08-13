Ямпольская назвала Россию Ноевым ковчегом для здоровой части человечества

Россия сегодня фактически стала «Ноевым ковчегом» для здоровой части человечества. Такое мнение высказала советник президента РФ Елена Ямпольская, говоря о роли страны и перспективах русского языка.

«Сегодня Россия фактически выполняет роль Ноева ковчега для здоровой части человечества», — сказала она.

По словам Ямпольской, Россия осталась «причалом» в условиях, которые она охарактеризовала как «бушующий океан безумия, абсурда, разрушения традиционных ценностей и расчеловечивания».

Советник президента считает, что к России тянутся духовно зрелые и психологически устойчивые люди — «те, кто хочет сохранить в себе человеческое, несмотря ни на что».

Именно с этим Ямпольская связывает перспективы русского языка. По её оценке, он будет не только сохранять, но и год от года укреплять свои позиции в мире.

Ранее Ямпольская рассказывала, что сейчас нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного фиксируют 11 нормативных словарей. С 1 января 2027 года к Национальному словарному фонду должен добавиться двенадцатый — фразеологический.

Ранее Life.ru рассказывал о проектах по продвижению русского языка, образования и нового российского визуального стиля, которые обсуждались на заседании под руководством Ямпольской.