Россия и Украина провели очередной обмен гражданскими на территории Белоруссии. Об этом сообщило БелТА.

Процедура состоялась в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. В Россию проследовали восемь человек, на Украину — семеро.

Среди участников обмена оказались пожилые люди с проблемами со здоровьем. Одного мужчину после перенесённого инсульта перевозили на реанимобиле, а 85-летняя женщина отправилась к дочери на инвалидной коляске.

Ещё один участник, 25-летний Геннадий, сможет увидеть мать после разлуки, которая продолжалась более десяти лет. Вернуться раньше ему мешали трудности с документами и просроченный паспорт.

Граждан обеспечили горячим питанием, водой и фруктами. Обмен сопровождали сотрудники Международного комитета Красного Креста, в пункте пропуска также дежурили белорусские медики.

Ранее омбудсмен по правам человека при президента РФ Яна Лантратова заявила, что Киев регулярно отклоняет предложения Москвы по обмену военнопленными и не забирает некоторых бойцов. Она уточнила, что в июле Россия выступала с тремя такими инициативами, а списки наших граждан, возвращения которых ждут близкие, направляются украинской стороне совместно с Минобороны и профильными службами.