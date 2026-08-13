В Польше задержали россиянина по подозрению в подготовке покушения на американца

Польские спецслужбы задержали гражданина России, которого подозревают в подготовке убийства в Варшаве. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции. По его словам, операция по поимке подозреваемого прошла 7 августа.

Туск утверждает, что мужчина был завербован российскими спецслужбами и получил задание расправиться с человеком, имеющим одновременно гражданство США и Украины. Имя задержанного и предполагаемой цели чиновник не раскрыл. Он также не назвал, на кого конкретно совершалось покушение. Туск добавил, что человек, на которого якобы готовилось покушение, был «неудобен» российским властям.

Глава польских спецслужб Томаш Семоняк сообщил, что задержание проводилось во взаимодействии с американскими службами. Подробности расследования и процессуальный статус фигуранта пока публично не раскрыты.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио предупредил, что попытка изъять здание российской дипмиссии в Варшаве будет равносильна разрыву дипломатических отношений.