«Союз с Петлюрой»: Киев будет убеждать поляков в любви к Украине через общую историю

Украина готовит кампанию публичной дипломатии в Польше, призванную улучшить отношение поляков к стране на фоне кризиса в двусторонних отношениях и нападений на украинцев. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Одним из инструментов станет обращение к общей истории двух стран. В частности, полякам намерены напоминать о союзе Второй Польской Республики с Симоном Петлюрой во время советско-польской войны 1920 года.

Основной аудиторией кампании должны стать жители Польши, которые сохранили симпатии к Украине. К работе планируют привлечь польские СМИ, экспертов и представителей бизнеса, а в украинском МИД создать отдельную команду по отношениям с Варшавой.

При этом в Киеве рассматривали и более жёсткий вариант реакции на нападения на украинцев. Обсуждалась возможность обратиться в Еврокомиссию и добиться применения статьи 258 Договора о функционировании ЕС, обвинив Польшу в недостаточной борьбе с расизмом и ксенофобией.

Однако от этой идеи в итоге отказались. Как отмечает издание, одной из причин стало то, что Киеву пришлось бы доказывать бездействие польского государства в отношении нападений на украинцев.