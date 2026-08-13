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13 августа, 11:50

«Союз с Петлюрой»: Киев будет убеждать поляков в любви к Украине через общую историю

DGP: Киев запустит в Польше кампанию по улучшению имиджа Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Sztork

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Sztork

Украина готовит кампанию публичной дипломатии в Польше, призванную улучшить отношение поляков к стране на фоне кризиса в двусторонних отношениях и нападений на украинцев. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Одним из инструментов станет обращение к общей истории двух стран. В частности, полякам намерены напоминать о союзе Второй Польской Республики с Симоном Петлюрой во время советско-польской войны 1920 года.

Основной аудиторией кампании должны стать жители Польши, которые сохранили симпатии к Украине. К работе планируют привлечь польские СМИ, экспертов и представителей бизнеса, а в украинском МИД создать отдельную команду по отношениям с Варшавой.

При этом в Киеве рассматривали и более жёсткий вариант реакции на нападения на украинцев. Обсуждалась возможность обратиться в Еврокомиссию и добиться применения статьи 258 Договора о функционировании ЕС, обвинив Польшу в недостаточной борьбе с расизмом и ксенофобией.

Однако от этой идеи в итоге отказались. Как отмечает издание, одной из причин стало то, что Киеву пришлось бы доказывать бездействие польского государства в отношении нападений на украинцев.

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Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя волна нападений на украинцев в Польше может оказаться лишь началом более серьёзного обострения, поскольку ситуация пока не достигла пика. Он отметил, что в последние недели в Польше произошло несколько резонансных инцидентов, где украинское происхождение или язык фигурировали среди обстоятельств. Отношения между Варшавой и Киевом дополнительно осложняются политическими и историческими разногласиями, включая споры о Волынской трагедии и отношение к украинским беженцам.

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Анастасия Никонорова
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