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Регион
13 августа, 14:22

«Культурный код»: Психолог раскрыла, как у россиян формируется «ген победителя»

Психолог Денисова-Мельникова: «Ген победителя» передаётся через воспитание

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

«Генетический код победителя» у россиян формируется не на уровне ДНК, а через воспитание, семейные истории, культурный опыт и личный выбор, рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова. По её словам, за этим выражением стоит прежде всего набор ценностей и установок, которые складывались на протяжении многих поколений.

«Победителей не рождают с особым набором генов. Существует культурный код — совокупность ценностей, установок и исторического опыта», — подчеркнула собеседница «Абзаца».

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По её мнению, на характер россиян столетиями влияли войны, суровый климат и кризисы. В таких условиях особенно ценились стойкость, терпение, способность объединяться и продолжать действовать даже при нехватке ресурсов.

Выработать в себе качества победителя может каждый. Для этого важны настойчивость, ответственность, дисциплина, готовность учиться на ошибках и адаптироваться к обстоятельствам. Такой характер не передаётся по наследству, а складывается из решений самого человека и его отношения к трудностям, заключила специалист.

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Напомним, Владимир Путин назвал россиян носителями «генетического кода победителя» во время рабочей поездки на Итуруп. Президент РФ отметил, что стремление делать всё ради победы характерно для жителей страны независимо от региона.

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Борис Эльфанд
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