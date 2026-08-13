«Культурный код»: Психолог раскрыла, как у россиян формируется «ген победителя»

«Генетический код победителя» у россиян формируется не на уровне ДНК, а через воспитание, семейные истории, культурный опыт и личный выбор, рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова. По её словам, за этим выражением стоит прежде всего набор ценностей и установок, которые складывались на протяжении многих поколений.

«Победителей не рождают с особым набором генов. Существует культурный код — совокупность ценностей, установок и исторического опыта», — подчеркнула собеседница «Абзаца».

По её мнению, на характер россиян столетиями влияли войны, суровый климат и кризисы. В таких условиях особенно ценились стойкость, терпение, способность объединяться и продолжать действовать даже при нехватке ресурсов.

Выработать в себе качества победителя может каждый. Для этого важны настойчивость, ответственность, дисциплина, готовность учиться на ошибках и адаптироваться к обстоятельствам. Такой характер не передаётся по наследству, а складывается из решений самого человека и его отношения к трудностям, заключила специалист.

Напомним, Владимир Путин назвал россиян носителями «генетического кода победителя» во время рабочей поездки на Итуруп. Президент РФ отметил, что стремление делать всё ради победы характерно для жителей страны независимо от региона.