«Все дороги из детства»: Как школьные привычки помогают во взрослой жизни

Ребёнок выносит из начальной школы не только знания, но и привычки, которые позже помогают справляться с работой, отношениями и повседневными задачами. Об этом рассказала профильный эксперт Мария Серова.

Один из таких навыков, по её словам, — умение выполнять необходимое, даже когда не хочется. Привычка сначала заканчивать обязательные дела, а уже потом отдыхать со временем помогает планировать нагрузку и не откладывать важные задачи.

Не менее важно научиться задавать вопросы и просить о помощи. Если ребёнка не стыдят за ошибки и уточнения, во взрослом возрасте ему проще переспрашивать, разбираться в инструкциях и спокойно признавать, что он чего-то не знает, объяснила собеседница RuNews24.ru.

Школа также учит взаимодействовать с другими: договариваться, слушать чужое мнение, уступать и одновременно защищать собственные границы. Эти умения затем переносятся на рабочие отношения, дружбу и семью.

Ещё один важный результат — терпение и самодисциплина. Регулярные задания приучают ребёнка работать без мгновенной награды, ждать результата и начинать дело без вдохновения — именно эти качества во многом помогают уже во взрослой жизни, заключила специалист.

К слову, то, как родители говорят с ребёнком о близости и реагируют на неловкие ситуации, может повлиять на его представления о личных границах. Отдельное внимание важно уделять половому воспитанию.