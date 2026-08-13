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Регион
13 августа, 14:43

Систему «чёт – нечет» частично отменили на АЗС в Тамбовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Juliya Shangarey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Juliya Shangarey

С 14 августа на несетевых заправочных станциях Тамбовской области перестаёт действовать система «чёт–нечет». Владельцы автомобилей смогут заправляться на таких АЗС независимо от номера машины. Исключение составляют сети «Роснефть» и «Лукойл» — там ограничения сохраняются, сообщил губернатор Евгений Первышов.

На заправках «Роснефти» и «Лукойла» система «чёт–нечет» продолжает действовать. В чётные дни заправляются автомобили с номерами на чётную цифру, в нечётные — на нечётную. 31-го числа ограничений нет. Также на этих АЗС по-прежнему запрещена продажа топлива в ёмкости потребителей.

Губернатор объяснил, что ситуация с поставками бензина остаётся непростой из-за атак украинских БПЛА на российские нефтяные предприятия. Сегодня после удара был остановлен Орский НПЗ.

«Прошу жителей Тамбовской области проявить гражданскую позицию и взаимное уважение и не запасаться бензином впрок», — говорится в сообщении.

На части АЗС Липецкой области вернут систему «чёт – нечет» с 13 августа
На части АЗС Липецкой области вернут систему «чёт – нечет» с 13 августа

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье за неделю снизились цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Сильнее всего подешевел АИ-95 — на 19 копеек, до 75,50 рубля за литр, дизель потерял 17 копеек (до 82,15 рубля), а АИ-92 стал дешевле на 7 копеек и теперь стоит 68,88 рубля. Исключением стал премиальный АИ-100, который прибавил 12 копеек и достиг 101,47 рубля.

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Наталья Афонина
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