Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Брюссель и Вашингтон в двойных стандартах после слов президента Польши Кароля Навроцкого о русских. Об этом дипломат написала, комментируя фразу польского лидера «Где бьют москаля, там Польша помогает».

«Ни Брюссель, ни Вашингтон не увидели в словах Навроцкого ни языка ненависти, ни подстрекательства», — отметила Захарова.

По её мнению, отношение западных стран к подобным высказываниям изменилось бы после введения хотя бы части санкций против Варшавы. Дипломат предположила, что в этом случае приводимая польской стороной статистика «рухнет в один день».

Захарова также напомнила, что сама при этом Польша вроде как выступает против так называемого языка ненависти. В 2025 году Варшава собиралась пожаловаться Еврокомиссии на чат-бот Grok из-за его оскорбительных высказываний.

Напомним, на митинге сторонников «Права и справедливости» в годовщину избрания польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, добавив такую формулировку: «Там, где бьют москаля, там Польша оказывает помощь». При этом он подчеркнул, что Варшава не допустит появления на своей территории флагов украинских националистов, назвав полный запрет такой символики стратегическим интересом республики.