«А это не язык ненависти?»: Захарова указала Западу на слова Навроцкого
Захарова обвинила Запад в лицемерии после слов Навроцкого о русских
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Брюссель и Вашингтон в двойных стандартах после слов президента Польши Кароля Навроцкого о русских. Об этом дипломат написала, комментируя фразу польского лидера «Где бьют москаля, там Польша помогает».
«Ни Брюссель, ни Вашингтон не увидели в словах Навроцкого ни языка ненависти, ни подстрекательства», — отметила Захарова.
По её мнению, отношение западных стран к подобным высказываниям изменилось бы после введения хотя бы части санкций против Варшавы. Дипломат предположила, что в этом случае приводимая польской стороной статистика «рухнет в один день».
Захарова также напомнила, что сама при этом Польша вроде как выступает против так называемого языка ненависти. В 2025 году Варшава собиралась пожаловаться Еврокомиссии на чат-бот Grok из-за его оскорбительных высказываний.
Напомним, на митинге сторонников «Права и справедливости» в годовщину избрания польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, добавив такую формулировку: «Там, где бьют москаля, там Польша оказывает помощь». При этом он подчеркнул, что Варшава не допустит появления на своей территории флагов украинских националистов, назвав полный запрет такой символики стратегическим интересом республики.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.