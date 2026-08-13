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13 августа, 14:36

«Долгожданная принцесса»: Ольга Бузова показала фото с новорожденной племянницей

Ольга Бузова впервые стала тётей и показала фото с племянницей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buzova86

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/buzova86

Ольга Бузова впервые стала тётей. У её сестры Анны родилась дочь, которую назвали Марией. Девочка появилась на свет 11 августа. Певица опубликовала фотографии из роддома, на которых держит новорождённую племянницу на руках.

«До сих пор захлёстывают эмоции и чувства. Благодарна, что ты выбрала мою сестрёнку и её мужа», — написала Бузова.

Артистка назвала Марию долгожданной принцессой и поздравила сестру с рождением первого ребёнка. Бузова также отметила, что её бабушки дождались правнучку, и пожелала девочке расти счастливой.

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Ранее Ольга Бузова после серьёзной травмы ноги появилась на красной дорожке с украшенными стразами костылями. Несмотря на недавнюю операцию, певица продолжила выступать.

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Александра Мышляева
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