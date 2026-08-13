«Съедают всех»: Дачникам посоветовали разводить уток ради борьбы со слизнями

Биолог Валентина Тузова рекомендовала дачникам использовать уток для сокращения численности слизней на участке. По её словам, утки активно поедают слизней, улиток и других мелких беспозвоночных. Пяти птиц достаточно, чтобы очистить от вредителей участок в 40 соток.

«Утки активно поедают слизней, улиток и других мелких беспозвоночных. При правильном содержании они способны заметно снизить количество вредителей на территории дачи», — передает nashgorod.ru слова биолога.

При этом эксперт предупреждает: выпускать уток на молодые посадки не стоит — они могут повредить растения. Доступ к грядкам стоит открывать, когда они окрепнут. Также птицам необходимы вода, укрытие и безопасная территория для выгула.

Ранее после продолжительных осадков в столичном регионе заметно увеличилось количество испанских слизней. На некоторых улицах находили целые скопления, насчитывающие более 100 моллюсков. Резкое увеличение их численности специалисты связывают с установившейся после мощного циклона тёплой и влажной погодой.