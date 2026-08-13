Всемирная федерация танцевального спорта объявила о снятии ограничений с россиян

Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) допустила представителей России к участию в соревнованиях в полноценном статусе. Ранее Международный олимпийский комитет снял отстранение с Олимпийского комитета России, и рекомендации по ограничению участия российских спортсменов больше не действуют.

Теперь россияне будут выступать на общих основаниях, их допуск регулируется уставом WDSF, правилами соревнований и антидопинговыми обязательствами.

«Лица с российскими паспортами будут участвовать в соответствии с общими нормами», — заявили в WDSF.

Тем временем российским юниорам в 24 олимпийских видах спорта разрешили выступать с национальным флагом, гимном и символикой. В перечень вошли фехтование, конный спорт, тяжёлая атлетика, волейбол, бейсбол и софтбол, ски-альпинизм, кёрлинг, дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, а также спортивная и художественная гимнастика.