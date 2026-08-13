Канада решила заменить своего посла в Москве Сару Тейлор на Роберта Брукфилда. О назначении объявила глава канадского МИД Анита Ананд.

Брукфилд получит статус чрезвычайного и полномочного посла в России. Сроки его прибытия в Москву пока не называются.

Будущий глава дипмиссии поступил на государственную службу в 2001 году. До этого он в течение пяти лет занимался адвокатской практикой.

В правительстве дипломат курировал международную торговлю, включая вопросы взаимодействия со Всемирной торговой организацией. Россия ему уже знакома: с 2003 по 2005 год Брукфилд работал в канадском посольстве в Москве.

Сара Тейлор возглавляла дипмиссию с ноября 2023 года. Причина её замены в заявлении не уточняется.

Ранее посольство России в Оттаве обвинило канадские власти в двойных стандартах: канадское руководство игнорирует удары Киева по российской гражданской инфраструктуре, жертвами которых в последние недели становились мирные жители, включая детей. В дипмиссии указали на обстрелы объектов в Белгородской области и Краснодарском крае — транспорта и мест массового скопления людей. Канада при этом не высказывает публичного осуждения действий украинской стороны, что в посольстве расценили как фактическое одобрение такой политики.