В Челябинской области нашли похожий на икру гриб, который ранее не встречался

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области нашли редчайший гриб, который раньше здесь не встречали. Об этом пишет пресс-служба заповедной зоны.

Сотрудники обнаружили пениофореллу претермиссу во время плановой проверки флоры. Этот гриб считается очень редким — в Челябинской области его раньше не было. Он растёт на старых листьях и гниющих остатках, образуя тонкий слой, похожий на рыбью икру или мелкие крупинки.

Гриб не ядовит, но есть его не советуют — про съедобность пока ничего не известно. Учёные говорят, что его появление — хороший знак: этот гриб плохо переносит вмешательство человека, значит, экосистема парка в хорошем состоянии. Сейчас его изучают, чтобы понять, как он влияет на местную природу.

Ранее учёные нашли в России ранее неизвестный минерал, который может стоить дороже золота. Открытие сделали в Хибинах на Кольском полуострове. Минерал назвали кольским ашкрофтином. Его обнаружили специалисты из Кольского научного центра, Петербургского университета и Минералогического музея в породах Кировского рудника.