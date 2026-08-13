Из 200-летнего дуба в Царском Селе сделают фигурки соловьёв

Двухсотлетний дуб, росший у Александровского дворца в Царском Селе, получит вторую жизнь в виде деревянных скульптур. Из его древесины сделают фигурки взрослого соловья и птенца, сообщили в музее-заповеднике.а

Из 200-летнего дуба в Царском Селе сделают скульптуры соловьёв. Фото © Telegram / Царское Село. Музей-заповедник

Работает над ними петербургский мастер по дереву Семён Белугин. Перед началом резьбы древесину больше полугода сушили в мастерской. В музее отмечают, что дуб — сложный и не самый привычный материал для мелкой пластики. Однако первые результаты уже оправдали ожидания.

Само дерево было одним из двух дубов, посаженных в первой половине XIX века по приказу Николая I. Оно росло напротив западного флигеля Александровского дворца.

В мае 2025 года дуб признали аварийным и спилили. При этом ещё около 15 лет назад сотрудники музея собрали его жёлуди и вырастили саженец. В сентябре прошлого года молодой дуб высадили на месте старого дерева.

Ранее в британском Шервудском лесу погиб 1200-летний дуб, связанный с легендами о Робин Гуде. Специалисты связывают гибель знаменитого дерева с многолетней деградацией почвы: из-за большого потока туристов земля вокруг ствола уплотнилась, и корни стали получать меньше воды и питательных веществ.