Стоб пламени над оружейным заводом: Момент взрыва под Римом попал на видео
Момент взрыва на заводе боеприпасов под Римом попал на видео
Обложка © X / Italia24HLive
Момент мощного взрыва на предприятии KNDS Ammo Italy под Римом попал на видео. По данным агентства ANSA, авария произошла в цехе по прессованию пороха.
Момент взрыва на заводе KNDS Ammo Italy под Римом. Видео © X / Italia24HLive
На кадрах запечатлена яркая вспышка, после которой над территорией производства поднимается густой дым. Вслед за взрывом на площадке начался пожар.
Предприятие, ранее известное как Sammel Difesa, выпускает боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных войск и военно-морских сил.
Кроме того, на заводе производят твёрдое топливо, которое используется в ракетах-носителях аэрокосмического назначения. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, о взрыве на предприятии близ Рима стало известно в течение минувшего часа. После детонации на заводе начался пожар.
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