Стоб пламени над оружейным заводом: Момент взрыва под Римом попал на видео

Момент мощного взрыва на предприятии KNDS Ammo Italy под Римом попал на видео. По данным агентства ANSA, авария произошла в цехе по прессованию пороха.

Момент взрыва на заводе KNDS Ammo Italy под Римом. Видео © X / Italia24HLive

На кадрах запечатлена яркая вспышка, после которой над территорией производства поднимается густой дым. Вслед за взрывом на площадке начался пожар.

Предприятие, ранее известное как Sammel Difesa, выпускает боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных войск и военно-морских сил.

Кроме того, на заводе производят твёрдое топливо, которое используется в ракетах-носителях аэрокосмического назначения. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, о взрыве на предприятии близ Рима стало известно в течение минувшего часа. После детонации на заводе начался пожар.