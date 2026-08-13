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13 августа, 15:15

«Песни ушли под воду»: Олег Газманов остался без новых треков из-за потопа в студии

Студию Олега Газманова затопило — пострадали жёсткие диски и новые песни

Студию народного артиста России Олега Газманова затопило, в результате чего пострадала аппаратура и оказались утрачены новые песни. О случившемся исполнитель рассказал в своём Telegram-канале.

Судя по опубликованным Газмановым кадрам, вода попала непосредственно в помещение студии. Последствия потопа затронули оборудование, которое музыкант использовал для работы над композициями. Особенно неприятной потерей для артиста стали новые музыкальные материалы. По словам Газманова, вместе с последствиями затопления пропали ещё не выпущенные песни.

Студию Олега Газманова затопило вместе с новыми песнями. Видео © Telegram / Газманов Олег Михайлович

Олег Газманов рассказал, что в котельной лопнул расширительный бачок, и вода залила его студию. Когда он спустился, чтобы выяснить, почему не работает котёл, то увидел, что компьютер, жёсткие диски и другое оборудование буквально плавают в воде. Хуже всего, по его словам, то, что он записал новые песни и готовил новые аранжировки к своему юбилейному концерту, и теперь они могут быть потеряны.

Однако артист надеется восстановить данные с жёстких дисков, а если не получится — перезаписать всё заново. Сам певец к произошедшему отнёсся философски и дал понять, что намерен продолжать работу.

«То, что нас не убивает, делает нас сильнее», — прокомментировал случившееся Газманов.

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Ранее бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса признал вину по уголовному делу о хищении крупных сумм и нарушении авторских прав. Басманный районный суд Москвы 4 августа продлил арест Россы до 6 сентября. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав. По словам собеседника агентства, фигурант признал вину и частично возместил ущерб.

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Обложка © Telegram / Газманов Олег Михайлович

Анастасия Никонорова
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