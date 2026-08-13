В Эквадоре изъяли почти полтонны кокаина в упаковках с лицом Эрлинга Холанда

Лицо норвежского футболиста Эрлинга Холанда обнаружили на упаковках с кокаином в Эквадоре. Полиция изъяла 469 килограммов наркотика из грузовика недалеко от границы с Колумбией, сообщает Associated Press.

Машину остановили на Панамериканском шоссе после анонимного сообщения. При досмотре полицейские обнаружили тайник в двойном дне грузовика, где находились 370 прямоугольных упаковок. На зелёных брикетах были наклейки с изображением Холанда.

Почему контрабандисты выбрали именно норвежского нападающего, полиция не объяснила. AP отмечает, что наркоторговцы нередко используют изображения знаменитых спортсменов и других звёзд в качестве своеобразной маркировки партий — она может указывать на преступную группировку или получателя груза.

В ходе операции задержали женщину с колумбийскими документами, которую полиция идентифицировала как Марию Р. Стоимость изъятой партии оценивается почти в $842 тысячи на внутреннем рынке Эквадора, более чем в $11 млн в США и примерно в €17 млн в Европе.

Холанд оказался не единственной футбольной звездой, чьё изображение использовали наркоторговцы. Ранее на другой изъятой упаковке обнаруживали портрет капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Эквадор считается одним из крупных логистических узлов наркотрафика: через страну проходят партии, направляющиеся в США и Европу. По данным полиции, только за первую половину 2026 года в стране изъяли около 80 тонн наркотиков. В 2025-м объём конфискованных запрещённых веществ составил почти 215 тонн, преимущественно кокаина.

Ранее в американском штате Луизиана задержали гражданина России Антона Ракова после того, как в его грузовике обнаружили 358,14 кг метамфетамина. В ходе осмотра прицепа стражи порядка обнаружили значительный объём запрещённого вещества. В местном шерифском управлении это изъятие назвали одним из крупнейших за всю историю округа и штата.