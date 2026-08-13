Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев распространяет терроризм по всему миру. По её словам, Украина направила более 500 своих инструкторов в страны Латинской Америки и ещё несколько сотен — на Ближний Восток.

«С учётом участившихся в разных странах инцидентов с неопознанными беспилотниками, можно констатировать нарастание угрозы экспорта украинского терроризма по всему миру», — сказала она.

Захарова также отметила, что Киев помог вернуться на родину некоторым представителям латиноамериканского криминалитета, которые воевали на стороне ВСУ. Теперь, считает она, они будут применять полученный опыт в борьбе с властями и правоохранителями.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что на Украине открыто пропагандируется культ смерти и появились дикие ритуалы. Так он прокомментировал героизацию пособников нацистов в стране.