Захарова: Снос советских памятников на Украине подтверждает цели СВО
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что остервенелая борьба киевского режима с советскими памятниками и мемориалами подтверждает актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины. Она привела примеры: в Черниговской области демонтировали памятную доску павшим в боях с нацистами, в Харькове — мемориальную доску в честь освободителя, в Харьковской области с памятника сняли надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».
«Эти цели будут обязательно достигнуты», — подчеркнула дипломат.
Ранее стало известно, что петиция об установке памятника «призраку Киева» на месте бывшего монумента Владимиру Ленину в Киеве не набрала необходимого количества голосов. Инициатива получила 447 подписей из шести тысяч требуемых. Авторы предложения хотели установить памятник пилоту ВСУ на пустующем постаменте в центре столицы Украины.
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