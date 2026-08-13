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13 августа, 15:01

Захарова: Снос советских памятников на Украине подтверждает цели СВО

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что остервенелая борьба киевского режима с советскими памятниками и мемориалами подтверждает актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины. Она привела примеры: в Черниговской области демонтировали памятную доску павшим в боях с нацистами, в Харькове — мемориальную доску в честь освободителя, в Харьковской области с памятника сняли надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».

«Эти цели будут обязательно достигнуты», — подчеркнула дипломат.

Писатель-киевлянин больше не в почёте: В столице Украины снесли памятник Булгакову
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Ранее стало известно, что петиция об установке памятника «призраку Киева» на месте бывшего монумента Владимиру Ленину в Киеве не набрала необходимого количества голосов. Инициатива получила 447 подписей из шести тысяч требуемых. Авторы предложения хотели установить памятник пилоту ВСУ на пустующем постаменте в центре столицы Украины.

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Наталья Демьянова
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