Захарова: Снос советских памятников на Украине подтверждает цели СВО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что остервенелая борьба киевского режима с советскими памятниками и мемориалами подтверждает актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины. Она привела примеры: в Черниговской области демонтировали памятную доску павшим в боях с нацистами, в Харькове — мемориальную доску в честь освободителя, в Харьковской области с памятника сняли надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».