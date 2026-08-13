Комик Долгополов объявлен в розыск по делу о реабилитации нацизма

Стендап-комика Александра Долгополова объявили в розыск по уголовному делу о реабилитации нацизма. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Одновременно Таганский суд Москвы получил ходатайство о его заочном аресте. Артисту предъявлено обвинение по статье 354.1 УК РФ.

Уголовное преследование инициировала прокуратура Москвы. В мае ведомство сообщило, что обнаружило в интернете запись выступления Долгополова, сделанную за пределами России не позднее 20 декабря 2024 года.

По версии прокуратуры, во время выступления комик сделал заявление, которое было направлено на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и умаление их подвига. Материалы проверки передали для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Долгополов уехал из России ещё в январе 2020 года после того, как полиция начала проверку одного из его выступлений по заявлению об оскорблении чувств верующих.

Ранее сбежавший из России в США стендапер Данила Поперечный* высказался о своей любви к родине в видео на YouTube. По словам комика, он столкнулся с критикой после недавнего интервью, в котором рассказал, по каким вещам скучает по России.

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