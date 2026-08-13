Сеть фитнес-клубов DDX начала проверку после утечки данных клиентов

Сеть фитнес-клубов DDX Fitness начала внутреннюю проверку после сообщений о возможной утечке персональных данных клиентов. В компании подтвердили, что знают о появившейся в публичном пространстве информации. В даркнете появились фотографии посетителей клубов вместе с их персональными данными.

Большинство снимков, предположительно, были сделаны на стойках регистрации. Также в опубликованных массивах якобы содержатся сведения о датах и времени посещений, количестве визитов, покупках клиентов и адресах фитнес-клубов. Данные уже начали распространяться по анонимным каналам и закрытым площадкам.

«В публичном поле появилась информация о возможном инциденте, связанном с персональными данными клиентов. В настоящее время проводится внутренняя проверка в полном соответствии с требованиями законодательства», — сообщили ТАСС в DDX Fitness.

При этом в компании пока не подтвердили сам факт утечки и её масштабы. На время проверки сеть усилила меры информационной безопасности и провела внеплановые мероприятия по защите своих информационных систем и баз данных.

Ранее сообщалось, что в даркнете выставлен на продажу массив персональных данных 15 миллионов граждан Казахстана, что составляет примерно 75% населения страны. По словам продавца, источником утечки стал взлом государственного портала электронного правительства eGov. Хакер под псевдонимом shymzz13 оценил файл объёмом 2,7 гигабайта, содержащий 47 миллионов строк, в 0,5 биткоина — около 32 тысяч долларов.