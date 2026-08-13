На Японию обрушился адский тайфун «Чан-Хом»— затоплены Токио и соседние префектуры

Мощные ливни обрушились на центральную часть Японии, вызвав подтопления и перебои в работе транспорта. Японское метеорологическое агентство 13 августа публикует предупреждения об опасности сильных дождей и связанных с ними ЧС.

В Японии объявили экстренное предупреждение из-за сильнейших ливней. Видео © X/Disaster News

Как рассказали SHOT находящиеся в стране российские туристы, за короткое время вода затопила улицы Токио, а также районов в префектурах Тиба, Ибараки и Сайтама. В городе Ятиё началась эвакуация жителей, людей призывают следовать указаниям властей и уходить в безопасные места.

По данным NHK, местами интенсивность осадков достигает 110 мм в час. В префектуре Тиба за три часа выпало около 150 мм дождя, сообщается об эвакуационных предупреждениях. На затопленных улицах возникли серьёзные проблемы с движением. По словам очевидцев, некоторые автомобилисты бросают машины прямо на дорогах и уходят в укрытия. В отдельных местах уровень воды превышает 20 сантиметров.

Непогода ударила и по транспортному сообщению, возникли проблемы с работой аэропорта Нарита, а у станции Сакура подтопило железнодорожные пути. Сообщается также об отмене автобусов до воздушной гавани.

Ранее тайфун оставил без электричества более 50 тыс. зданий на юге Японии. Сильнее всего непогода затронула Окинаву и префектуру Кагосима. На Окинаве пострадали пять человек, ещё один получил травмы в Кагосиме. Из-за сильного ветра и ливней ANA и Japan Airlines отменили часть рейсов в регион. Скорость устойчивого ветра в центре тайфуна достигала 162 км/ч, а порывы — 216 км/ч.