В Медвенском районе Курской области зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате инцидента в посёлке Реутчанский пострадала 47-летняя женщина. У неё диагностированы слепое осколочное ранение и ушиб грудной клетки.

По имеющимся данным, пострадавшая была госпитализирована в Курскую областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик погиб, ещё восемь человек, включая подростка, получили ранения в результате серии атак беспилотников ВСУ на территории ЛНР. Дроны прицельно били по людям, у которых не было шансов выжить.