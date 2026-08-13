Обломки дрона ВСУ ранили женщину в Курской области
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В Медвенском районе Курской области зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате инцидента в посёлке Реутчанский пострадала 47-летняя женщина. У неё диагностированы слепое осколочное ранение и ушиб грудной клетки.
По имеющимся данным, пострадавшая была госпитализирована в Курскую областную клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик погиб, ещё восемь человек, включая подростка, получили ранения в результате серии атак беспилотников ВСУ на территории ЛНР. Дроны прицельно били по людям, у которых не было шансов выжить.
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