Возможности Украины продолжать противостояние в рамках российской спецоперации сокращаются. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе.

По словам дипломата, Владимир Зеленский активизировал попытки получить у западных стран новые партии вооружений и военной техники. При этом, как утверждает Захарова, имеющиеся у союзников Киева запасы постепенно истощаются.

Представитель МИД также заявила, что ВСУ продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям российских регионов. Несколько подобных случаев она привела в своём комментарии.

Кроме того, Захарова назвала действия украинских властей угрозой для международной безопасности. По её оценке, Киев способен организовывать диверсии, террористические атаки и провокации «под чужим флагом».

Напомним, что Владимир Зеленский не прекращал выпрашивать у американцев ракеты для ЗРК Patriot. В недавнем интервью BBC он попросил у Вашингтона хотя бы пять процентов американского арсенала ракет-перехватчиков, чтобы пережить зиму. По его словам, сейчас Украина располагает лишь одним процентом от этих запасов, а десяти процентов хватило бы для перехвата вообще всех баллистических ракет.