Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер несёт ответственность за решения, которые, по её мнению, ведут к продолжению и эскалации конфликта. Об этом она написала в соцсети X. Мендель раскритиковала нынешний курс Киева, заявив, что спустя годы боевых действий защита гражданского населения остаётся недостаточной. Последние решения украинских властей она назвала причиной «предсказуемой эскалации».

«Украинское руководство — и в частности, президент, обладающий почти абсолютной властью, — несёт прямую ответственность», — написала бывший представитель Зеленского.

По её словам, ответственность лежит и на решении продолжать конфликт, который она считает «невозможным выиграть». Мендель также связала происходящее с высоким уровнем коррупции и, по её оценке, деградацией общества. Экс-пресс-секретарь Зеленского добавила, что на Западе, по её наблюдениям, существуют сомнения относительно оценки действий Киева, способствующих усилению боевых действий.

«Эта война уже давно перестала быть чёрно-белой. На неё нужно смотреть реалистично», — заключила Мендель.

Ранее Юлия Мендель уже выступала с резкой критикой Владимира Зеленского после появления видео с принудительной мобилизацией в Одессе. На кадрах девушка пыталась помешать сотрудникам военкомата забрать её молодого человека. Бывшая пресс-секретарь украинского лидера связала произошедшее с политикой нынешних властей и заявила о хищениях бюджетных средств.