Дрон ВСУ атаковал пожарных, возвращавшихся с места ЧП в Лисичанске

Пожарная автоцистерна МЧС подверглась атаке украинского беспилотника в Лисичанске. Сотрудники успели покинуть машину до удара, поэтому никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.

Дежурный караул в этот момент возвращался после ликвидации возгорания. Спасатели заметили приближающийся БПЛА и быстро эвакуировались из кабины. Удар пришёлся по водительской стороне кабины, где обычно находится личный состав. Автоцистерна получила повреждения.

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