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13 августа, 15:55

Дрон ВСУ атаковал пожарных, возвращавшихся с места ЧП в Лисичанске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожарная автоцистерна МЧС подверглась атаке украинского беспилотника в Лисичанске. Сотрудники успели покинуть машину до удара, поэтому никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.

Дежурный караул в этот момент возвращался после ликвидации возгорания. Спасатели заметили приближающийся БПЛА и быстро эвакуировались из кабины. Удар пришёлся по водительской стороне кабины, где обычно находится личный состав. Автоцистерна получила повреждения.

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Ранее также ообщалось, что ВСУ атаковали четыре района Белгородской области с использованием FPV-дронов. В селе Варваровка мужчина погиб при ударе по частному дому. В Грайвороне ранена женщина-велосипедистка — у неё ампутация кисти и множественные осколочные ранения.

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Татьяна Миссуми
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