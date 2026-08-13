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13 августа, 16:37

Украина экспортирует терроризм по всему миру через БПЛА, заявила Захарова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Участившиеся инциденты с неопознанными беспилотниками в разных странах могут свидетельствовать о растущей угрозе «экспорта украинского терроризма». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на сообщения о появлении неизвестных БПЛА в разных государствах и связала происходящее с деятельностью Украины.

«С учётом участившихся в разных странах инцидентов с неопознанными беспилотниками можно констатировать нарастание угрозы экспорта украинского терроризма по всему миру», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина распространяет терроризм по всему миру, направив более 500 своих инструкторов в Латинскую Америку и несколько сотен — на Ближний Восток. По её словам, участившиеся в разных странах инциденты с беспилотниками свидетельствуют о нарастании угрозы экспорта украинского терроризма.

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Анастасия Никонорова
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