Instagram* впервые за десять лет обновил текстовый логотип

Instagram* впервые за десять лет обновил свой текстовый логотип. О редизайне рассказал глава социальной сети Адам Моссери.

По его словам, разработчики решили сделать написание названия более лаконичным, но при этом сохранить узнаваемость бренда и связь с первоначальным дизайном. В результате новый логотип получил более простой и современный облик.

«Логотип в верхней части приложения не менялся 10 лет, поэтому пришло время его обновить. Более лаконичный и современный, с отсылками к оригиналу, простоте и мастерству, которые всегда делали Instagram* особенным», — написал Моссери.

Ранее компания Suzuki впервые за 22 года обновила фирменную эмблему, сохранив узнаваемую букву S, но сделав знак более плоским и минималистичным, чтобы он лучше смотрелся в цифровой среде и на новых экранах. Официально о смене логотипа объявили 22 сентября 2025 года, связав новый дизайн с корпоративным слоганом By Your Side, который подчёркивает как преемственность бренда, так и его устремлённость в будущее.