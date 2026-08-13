Instagram* впервые за десять лет обновил текстовый логотип
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Instagram* впервые за десять лет обновил свой текстовый логотип. О редизайне рассказал глава социальной сети Адам Моссери.
По его словам, разработчики решили сделать написание названия более лаконичным, но при этом сохранить узнаваемость бренда и связь с первоначальным дизайном. В результате новый логотип получил более простой и современный облик.
«Логотип в верхней части приложения не менялся 10 лет, поэтому пришло время его обновить. Более лаконичный и современный, с отсылками к оригиналу, простоте и мастерству, которые всегда делали Instagram* особенным», — написал Моссери.
Ранее компания Suzuki впервые за 22 года обновила фирменную эмблему, сохранив узнаваемую букву S, но сделав знак более плоским и минималистичным, чтобы он лучше смотрелся в цифровой среде и на новых экранах. Официально о смене логотипа объявили 22 сентября 2025 года, связав новый дизайн с корпоративным слоганом By Your Side, который подчёркивает как преемственность бренда, так и его устремлённость в будущее.
*Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
** Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.