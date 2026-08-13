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Регион
13 августа, 16:41

Российские синхронистки Сидорина и Чеханова выиграли золото на юниорском ЧМ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Россиянки Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова стали победительницами технической программы на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Будапеште. За своё выступление российский дуэт получил 300,1509 балла.

Эта победа стала четвёртой медалью для россиян на проходящем турнире. Спортсменки выступают с гимном и флагом. Чемпионат мира завершится 16 августа.

Юниорка Завьялова выиграла золото на первенстве мира по синхронному плаванию
Юниорка Завьялова выиграла золото на первенстве мира по синхронному плаванию

Ранее российский синхронист Захар Трофимов стал победителем юниорского мирового первенства, которое проходит в Будапеште. В сольной технической программе он показал результат 241,2409 балла и занял первое место. Серебро завоевал испанец Энеко Санчес Агилар с 240,5016 балла, а бронзу — казахстанец Виктор Друзин, набравший 238,5317 балла.

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Наталья Демьянова
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