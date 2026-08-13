Российские синхронистки Сидорина и Чеханова выиграли золото на юниорском ЧМ

Россиянки Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова стали победительницами технической программы на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Будапеште. За своё выступление российский дуэт получил 300,1509 балла.

Эта победа стала четвёртой медалью для россиян на проходящем турнире. Спортсменки выступают с гимном и флагом. Чемпионат мира завершится 16 августа.

Ранее российский синхронист Захар Трофимов стал победителем юниорского мирового первенства, которое проходит в Будапеште. В сольной технической программе он показал результат 241,2409 балла и занял первое место. Серебро завоевал испанец Энеко Санчес Агилар с 240,5016 балла, а бронзу — казахстанец Виктор Друзин, набравший 238,5317 балла.