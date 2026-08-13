«Штрафостан» не прощает: За какие шутки стримершу Фасольку выслали из Казахстана на 5 лет
Стример Фасолька заявила, что её выслали из Казахстана за шутку про «Штрафостан»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fassoollka
Российская стримерша Ксения Гузаева, известная под ником Fasoollka, рассказала в своём Telegram-канале о депортации из Казахстана на пять лет. По словам девушки, перед отъездом она столкнулась с массовой травлей и угрозами после старых шуток о стране.
Гузаева утверждает, что за последнюю неделю её трижды доставляли в полицию. В первый раз она написала объяснительную, во второй с ней провели беседу и посоветовали покинуть страну до окончания волны травли. Третий привод закончился несколькими часами под стражей и судом.
«Судили меня за шутку про «Штрафостан» и «Лагостан». Итог: мне назначили штраф в размере 85 тыс. тенге», — рассказала стримерша.
По словам Fasoollka, одновременно в интернете ей начали поступать угрозы, в том числе пожелания смерти. После публикации её адреса знакомые встречали и провожали девушку. О депортации Гузаева, как она утверждает, узнала только в аэропорту на стойке регистрации. Отдельного судебного заседания по этому вопросу, по её словам, не проводилось. Стримерша заявила, что ей запретили въезд в Казахстан на пять лет.
«Но я не жалуюсь. Всё-таки это лучше, чем «ходить и оглядываться»», — заключила Fasoollka, призвав подписчиков учиться на её ошибках.
Напомним, российскую стримершу Ксению Гузаеву (Fasoollka) выслали из Казахстана с запретом на въезд на пять лет из-за провокационных высказываний в соцсетях, где она усомнилась в принадлежности Павлодара Казахстану и оскорбляла местных жителей. Девушку привлекли к административной ответственности, после чего она покинула страну.
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