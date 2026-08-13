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13 августа, 17:08

«Конечная станция»: «Герани» разнесли локомотив и ремонтный поезд ВСУ под Одессой

«Герани» разбили ремонтно-восстановительный поезд и локомотив ВСУ под Одессой

Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Военное ведомство также опубликовало кадры атаки.

«Герани» ударили по поезду и локомотиву в Одесской области. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

По данным ведомства, цели находились в районах населённых пунктов Раздельная и Старые Шомполы. В Минобороны утверждают, что поезд и локомотив использовались в интересах ВСУ.

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Ранее сообщалось о поражении логистического объекта сообщалось и в Павлограде Днепропетровской области. На опубликованных местными жителями кадрах был виден густой чёрный дым, поднимающийся над городом.

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Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Мышляева
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