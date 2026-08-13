«Как в первый раз»: Мельникова оценила шансы сборной России на победу в командном турнире ЧЕ

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассчитывает на победу сборной России в командном турнире чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления в Хорватии.

По словам Мельниковой, нынешний турнир имеет особое значение для российских гимнастов, поскольку команда долгое время не участвовала в чемпионатах Европы в таком составе.

«Это очень важное соревнование для нас, с 2018 года мы не выступали на чемпионатах Европы как команда, поэтому сегодня мы выступали как в первый раз», — рассказала гимнастка.

Мельникова выразила надежду, что в решающем командном турнире российским спортсменам удастся показать высокий результат. Победитель соревнований определится 16 августа.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в Хорватии с 13 по 16 августа. Турнир также является отборочным к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что на чемпионате Европы в Загребе российская гимнастка Ангелина Мельникова получила более высокие баллы за вольные упражнения после того, как её тренеры подали протест. Первоначально судьи оценили выступление в 13,600 балла при базе 5,6, но апелляция была удовлетворена: базу повысили до 5,8, а итоговая оценка выросла до 13,800. В четверг в Загребе определится победительница личного многоборья.