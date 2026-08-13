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Регион
13 августа, 17:23

В центре Москвы расстреляли авто владельца элитного ресторана Levantine

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В центре Москвы совершено покушение на владельца ресторана Levantine: неизвестный открыл огонь по его автомобилю Bentley, сообщает SHOT. Инцидент произошёл накануне вечером в Трубниковском переулке.

В результате обстрела машина получила повреждения — разбито стекло, пробито колесо, повреждена область бензобака. К счастью, сам ресторатор не пострадал. На месте происшествия эксперты изъяли три гильзы калибра 9 мм. По данным Telegram-канала, один подозреваемый уже задержан.

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Наталья Демьянова
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