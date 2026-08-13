В горах Франции погиб бывший капитан авианосца «Шарль де Голль» Лебас

Французский вице-адмирал Оливье Лебас, ранее командовавший авианосцем «Шарль де Голль», погиб в Пиренеях. 62-летний военный сорвался во время восхождения в горах, сообщает журнал Entrevue.

По предварительной информации, Лебас упал с горного склона. Другие обстоятельства происшествия пока не уточняются. Оливье Лебас поступил на службу во французский военно-морской флот в 1987 году. Он был лётчиком-истребителем морской авиации, а впоследствии возглавил экипаж атомного авианосца «Шарль де Голль».

С 2020 по 2023 год Лебас занимал должность морского префекта Атлантики. За время службы он получил ряд государственных и военных наград, в том числе степень командора ордена Почётного легиона. После завершения военной карьеры в 2023 году вице-адмирал перешёл в авиационную промышленность и присоединился к группе Airbus.

Ранее сообщалось, что несколько военнослужащих авианосца USS Abraham Lincoln пытались прыгнуть за борт из-за затянувшейся службы. Корабль с пятитысячным экипажем вышел на боевую службу 21 ноября 2025 года, должен был вернуться в мае, но его пребывание на Ближнем Востоке в рамках операции против Ирана продлили на неопределённый срок.