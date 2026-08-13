Хлеб, где ступала нога человека: Американки продают «футфетиш-тосты» по $300
Американки начали продавать хлеб со следами ног по $300
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В США девушки придумали необычный способ оплачивать аренду жилья и учёбу — они продают поклонникам фут-фетиша хлеб с отпечатками своих стоп. На необычный тренд обратил внимание Mash Money.
Хлеб с отпечатками ног. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reginaasstory
Для изготовления такого «сувенира» используют дешёвый липкий хлеб. Девушки наступают на ломтики, пока на них не отпечатается стопа.
Затем заказ помещают в вакуумную упаковку и подписывают именем покупателя. Хочется надеяться, что продукция предназначена для коллекционирования, а не для еды.
Утверждается, что стоимость одной такой партии может доходить до 300 долларов. Некоторые продавцы якобы получают около четырёх тысяч долларов в месяц, однако подтверждений этим суммам не приводится.
Этот способ заработка называют альтернативой OnlyFans: девушкам не приходится раздеваться перед камерой, но требуется постоянно пополнять запасы хлеба.
Ранее Life.ru рассказывал, что циклоспороз, главный симптом которого — длительная диарея, зафиксирован уже в 47 из 50 штатов США. По данным CDC, лабораторно подтверждено около 10,5 тысячи случаев, более 500 пациентов госпитализированы, двое скончались. Средний возраст заболевших — 45 лет, больше половины из них женщины. Наиболее пострадали Мичиган, Индиана, Огайо и Северная Каролина. Ещё 1341 случай связан с зарубежными поездками в 44 штатах.
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