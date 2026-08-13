Полчаса тянули к берегу: Петербургский школьник выловил сома-гиганта и показал видео

17-летний Филипп из Петербурга поймал в реке Волхов огромного сома весом около 80 килограммов. Длина рыбы составила 223 сантиметра, рассказал подросток «Зверопятнице».

17-летний петербуржец выловил в Волхове сома весом 80 кг. Видео © Telegram / ЗвероПятница

Вытащить гиганта на берег удалось примерно за полчаса. После этого сома измерили и сфотографировали. Рыбу забирать не стали — после короткой фотосессии её отпустили обратно в Волхов.

Филипп занимается рыбалкой с пяти лет. В соцсетях он называет себя «заядлым рыболовом из Санкт-Петербурга». Причём это уже не первый крупный улов подростка. В начале июля он выловил в той же реке сома длиной 207 сантиметров.

Обыкновенные сомы в природе чаще достигают 70–150 сантиметров и весят от 5 до 50 килограммов, хотя отдельные особи вырастают значительно крупнее.

Ранее путассу признали самой доступной рыбой в России. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, в июле её средняя отпускная цена составила 82 рубля за килограмм. На втором месте оказалась тихоокеанская сельдь — 93 рубля, на третьем каспийская тюлька — 95 рублей. В ВАРПЭ связали изменения рейтинга с ростом вылова и стабильным спросом на внутреннем рынке.