Иран пожинает «Жнецов»: Операция Epic Fury стоила США почти 25% арсенала MQ-9 Reaper

Американская армия с начала войны с Ираном потеряла не менее 45 разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper. Об этом пишет The Washington Post.

Таким образом, из строя выбыл почти каждый четвёртый аппарат этого типа: до конфликта в распоряжении ВС США находилось около 185 «Жнецов». Совокупную стоимость утраченной техники издание оценивает более чем в 1,3 миллиарда долларов.

Потери беспилотников стали лишь частью проблемы. По данным газеты, боевые действия против Ирана и многолетние поставки оружия Украине заметно опустошили американские арсеналы, ограничив возможности администрации Дональда Трампа.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась с противоракетной обороной. Для отражения атак США израсходовали сотни дорогостоящих перехватчиков THAAD, а быстро восстановить их запас невозможно.

«Даже если вы закажете их сегодня, поставки начнутся только после того, как президент [США Дональд] Трамп покинет свой пост», — заявил старший научный сотрудник American Enterprise Institute Тодд Харрисон.

Белый дом добивается от Конгресса дополнительных 67 миллиардов долларов на покрытие военных расходов и пополнение запасов. Однако даже выделение этой суммы не позволит предприятиям в короткие сроки восполнить дефицит сложных вооружений.

Ущерб США от иранских ударов по Ближнему Востоку мог составить 13 миллиардов долларов, заявил ранее руководитель оборонного направления CSIS Сет Джонс в колонке для The Wall Street Journal. По его данным, с начала операции Epic Fury против Тегерана Иран нанёс более двух тысяч воздушных, ракетных и беспилотных ударов, повредив минимум 20 объектов в восьми странах, где находились американские военные. Также эксперт сообщил о повреждении или уничтожении свыше 42 самолётов США, включив потери техники и урон инфраструктуре в итоговую сумму.