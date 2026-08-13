Лавров заявил, что Япония выбрала путь милитаризации вместе с США
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Нынешние власти Японии решили обеспечивать национальные интересы через сближение с США и милитаризацию страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ИА «Вести».
Глава российского МИД противопоставил нынешний курс Токио политике бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
«Синдзо Абэ был абсолютно корректным политиком, который понимал — национальные интересы невозможно обеспечить без взаимодействия с Российской Федерацией», — сказал Лавров.
По его словам, сменившие Абэ японские руководители придерживаются уже другого подхода. Они, как заявил министр, считают, что интересы страны необходимо обеспечивать совместно с Соединёнными Штатами. Лавров связал этот курс с началом милитаризации Японии и усилением её военно-политического взаимодействия с Вашингтоном.
Ранее председатель японской патриотической организации «Иссуй-кай» Мицухиро Кимура заявил, что современная Япония утратила «самурайский дух» и чрезмерно зависит от США. По его мнению, после Второй мировой войны Вашингтон приучил японцев к самоуничижительному отношению к своей истории, а Токио привык ориентироваться на позицию Америки, и страх противоречить США сохраняется до сих пор.
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