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13 августа, 18:24

«Азов»* взял под контроль печально известный полк «Скала»

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

425-й отдельный штурмовой полк ВСУ «Скала» перейдёт под оперативное руководство корпуса «Азов»*. Об этом заявил начальник отделения коммуникаций подразделения Алексей Братущак.

По его словам, сейчас разрозненные части полка — батальоны и сводные отряды — объединяют для выполнения задач на одном участке фронта. При этом Братущак отдельно подчеркнул, что речь не идёт о включении «Скалы» в структуру «Азова»*.

«Скала» сохранит самостоятельность как подразделение, но будет действовать под оперативным руководством корпуса, утверждает представитель полка. Других подробностей о предстоящей реорганизации и конкретном участке, где будут сосредоточены подразделения, пока не приводится.

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Ране журналисты украинского проекта «Следствие Инфо» обнародовали новые свидетельства расстрелов и жестоких избиений в полку ВСУ «Скала», где пытающихся сбежать мобилизованных просто убивают. Одной из жертв стал Александр Завалов. В это подразделение он попал в январе 2026 года, когда его задержали сотрудники ТЦК прямо у выхода из реабилитационного центра, где он лечился от наркотической зависимости. На полигоне в Кировоградской области мужчина звонил матери с чужих номеров и умолял молиться за него незадолго до смерти.

* Признана террористической организацией и запрещена в России.

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Александра Мышляева
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