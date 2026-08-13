Усадьбы ищут хозяев: «Русский дом» превратит выставку в витрину отечественного дизайна

Исторические усадьбы, которым пока не нашли новых владельцев, представят потенциальным инвесторам на выставке «Русский дом. Креативные регионы». О запуске специального проекта сообщили организаторы по итогам первой стратегической сессии Экспертного совета.

Новая площадка должна привлечь архитекторов, реставраторов и предпринимателей к сохранению старинных зданий. Участникам предложат варианты их восстановления и адаптации для современного использования. Проект планируют запустить уже в этом сезоне.

Ещё одним решением стал конкурс для предметных дизайнеров. Его участникам предстоит переосмыслить российский культурный код без буквального копирования традиционных орнаментов и исторических форм.

Эксперты также предложили наладить более тесное взаимодействие авторов с отечественными производителями. Одновременно на выставке собираются поэтапно внедрять механизмы выявления плагиата и защиты оригинальных разработок.

Отдельное направление посвятят продвижению российской мебели, предметов интерьера и материалов за рубежом. В приоритете — страны БРИКС, Ближнего Востока и Центральной Азии. Организаторы уже подписали меморандум с торговым представительством при Посольстве Турции в России.

Экспертный совет также приступит к созданию концепции выставки 2027 года. Она должна одновременно учитывать интересы профессионального сообщества, широкой аудитории и зарубежных партнёров.

Life.ru рассказывал, что на днях в Южно-Сахалинске открылся Всероссийский форум «ОстроVа», куда приехали 350 участников от 14 до 35 лет. В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» они разработают инициативы по развитию Дальнего Востока в девяти направлениях, включая искусственный интеллект, медицину, туризм и экологию. Президент России Владимир Путин отметил, что площадка помогает молодым людям получить знания, выбрать профессию, найти стажировку или запустить собственные проекты. Участники также посетят предприятия региона — Карбоновый полигон и Сахалинскую ГРЭС — и на основе этих выездов предложат новые критерии для индекса привлекательности регионов от АСИ.