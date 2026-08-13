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13 августа, 18:30

Пороги — долой: Пожилым россиянам предложили оплачивать переделку квартир

В Госдуме предложили выдавать пожилым сертификаты на адаптацию жилья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пожилым россиянам предложили выдавать федеральные сертификаты для безопасного переоборудования квартир. Соответствующее обращение направили депутаты партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым к министру труда Антону Котякову. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Средства можно будет направить на установку поручней, устранение опасных перепадов высоты и переделку ванной комнаты. Перечень необходимых работ предлагается определять индивидуально после оценки состояния человека и условий его проживания.

Авторы инициативы отмечают, что высокие пороги и отсутствие опор с возрастом начинают мешать свободно передвигаться по дому и выполнять привычные действия. При этом для решения проблемы нередко достаточно нескольких небольших изменений.

Право на сертификат депутаты предлагают связывать не только с количеством прожитых лет. Получателю потребуется подтвердить, что состояние его здоровья действительно требует адаптации помещения.

Размер возможной выплаты и порядок оформления в обращении не уточняются. Пока предложение направлено на рассмотрение Минтруда и не стало действующей мерой поддержки.

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Ранее Life.ru рассказывал, что премьер-министру Михаилу Мишустину предложили скорректировать закон «Об основах охраны здоровья граждан», чтобы сельские врачи и фармацевты со стажем более десяти лет сохраняли жилищно-коммунальные льготы после выхода на пенсию. Условием станет использование поддержки в период работы и отсутствие переезда в другой населённый пункт. Сейчас медики федеральных учреждений в сёлах получают ежемесячно 1200 рублей, для региональных и муниципальных организаций правила устанавливают субъекты, а после назначения пенсии выплаты прекращаются.

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Юрий Лысенко
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