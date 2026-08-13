Более 100 населённых пунктов Сумской области опустели после того, как там разместились подразделения ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, местных жителей из этих сёл выселили после переноса боевых действий на территорию региона.

«Свыше 100 населённых пунктов опустели и были заняты исключительно солдатами ВСУ», — утверждает источник ТАСС.

Он также заявил, что на севере Сумской области остаются около 35 тысяч человек. По версии российских силовых структур, многие из них не хотят покидать дома. Собеседник агентства утверждает, что часть жителей опасается мобилизации после возможной эвакуации в другие районы Украины.

Ранее российские силовые структуры сообщили о потерях среди командного состава 12-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ в Сумской области. По их данным, соединение перебросили в регион несколькими днями ранее, а среди погибших оказались военнослужащие, ранее работавшие в пенитенциарной системе Украины. Обстоятельства их гибели источник агентства не уточнил.