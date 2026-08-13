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13 августа, 19:43

Экс-игрок «Краснодара» Сперцян забил за саудовский «Аль-Ахли» в дебютном матче

Эдуард Сперцян дебютировал за «Аль-Ахли». Обложка © X / النادي الأهلي السعودي

Эдуард Сперцян дебютировал за «Аль-Ахли». Обложка © X / النادي الأهلي السعودي

Полузащитник Эдуард Сперцян забил в дебютной игре за саудовский «Аль-Ахли». Это произошло в первом туре местной Про-Лиги против клуба «Эд-Диръия».

Армянский футболист появился на поле в стартовом составе и открыл счёт на 25-й минуте, выведя свою команду вперёд.

Напомним, в июле «Краснодар», воспитанником которого является Сперцян, объявил о переходе игрока в саудовский «Аль-Ахли». Сумма сделки составила 25 млн евро. Футболист провёл в составе российской команды 185 матчей, в которых набрал 102 результативных действия (58 голов + 44 ассиста) и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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Артур Лапсаков
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