Экс-игрок «Краснодара» Сперцян забил за саудовский «Аль-Ахли» в дебютном матче

Полузащитник Эдуард Сперцян забил в дебютной игре за саудовский «Аль-Ахли». Это произошло в первом туре местной Про-Лиги против клуба «Эд-Диръия».

Армянский футболист появился на поле в стартовом составе и открыл счёт на 25-й минуте, выведя свою команду вперёд.

Напомним, в июле «Краснодар», воспитанником которого является Сперцян, объявил о переходе игрока в саудовский «Аль-Ахли». Сумма сделки составила 25 млн евро. Футболист провёл в составе российской команды 185 матчей, в которых набрал 102 результативных действия (58 голов + 44 ассиста) и стал вторым бомбардиром в истории клуба.