Шапша сообщил о введении заправки по чётным и нечётным дням в Калужской области

С 15 августа в Калужской области начнёт действовать система отпуска бензина в зависимости от чётности первой цифры государственного номера автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

В чётные дни заправляться смогут автомобили, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. В нечётные дни топливо будут отпускать машинам с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 или 9. Код региона при этом значения не имеет.

Ограничение распространяется только на бензин. На дизельное топливо оно не действует, как и на автозаправочные станции, расположенные на трассах. Также бензин нельзя будет приобретать в отдельную тару — его отпустят только непосредственно в бак автомобиля.

По словам Шапши, новый порядок должен помочь автомобилистам планировать поездки и снизить нагрузку на АЗС. Региональные власти при этом ведут переговоры с крупными компаниями об увеличении поставок топлива.

Ранее сообщалось, что Правительство России сохранило сниженный норматив обязательных биржевых продаж бензина на уровне 10% до конца 2026 года. Такое решение принято для стабилизации внутреннего топливного рынка.