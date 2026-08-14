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13 августа, 21:36

Силовики провели обыски на «Горбушке», изъяв наличные и документы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силовики проводят масштабные обыски на территории известного московского торгового комплекса «Горбушка», пишет SHOT. Оперативники работают как в павильонах, так и в служебных помещениях, предварительно, из-за дела о нелегальных криптообменниках.

Предварительно, в рамках проводимых мероприятий изъяты крупные суммы наличных денег, а также финансовые документы и электронное оборудование. Детали и официальные комментарии пока не разглашаются.

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Артур Лапсаков
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