Во Фландрии счета за газ и свет выросли до трёхлетнего максимума

Жители бельгийской Фландрии в августе столкнулись с самыми высокими за последние три года счетами за газ и электричество. Рост связан с повышением оптовых цен на энергоносители на фоне напряжённости на Ближнем Востоке и изменения структуры поставок в ЕС, следует из данных регионального энергетического регулятора.

Для среднего домохозяйства расчётный годовой счёт за электричество вырос до €1359. Это на €73 больше, чем годом ранее, причём часть расходов по-прежнему компенсируется государством.

Ещё заметнее подорожал газ. Годовой счёт достиг €1780, увеличившись сразу на €290. Выше нынешнего уровня цены были только в разгар энергетического кризиса в феврале 2023 года.

Ситуация осложняется тем, что после сокращения поставок более дешёвого российского трубопроводного газа Евросоюз стал сильнее зависеть от мирового рынка СПГ, а значит – от колебаний глобальных цен.

Ранее Life.ru писал, что на фоне рекордной засухи в Бельгии начали ограничивать и расход воды. В коммуне Шиме за полив газонов и наполнение бассейнов предусмотрели штраф до €350. Власти объяснили меры резким падением уровня грунтовых вод и распространили ограничения уже на несколько коммун.