Два судна нефтяной компании Абу-Даби атаковали в Ормузском проливе
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Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглись атаке в Ормузском проливе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает агентство WAM.
В компании заявили, что ситуация находится под контролем. При этом МИД ОАЭ возложил ответственность за произошедшее на Иран и призвал Тегеран прекратить агрессивные действия и полностью открыть Ормузский пролив для судоходства.
Это не первая атака на судна ADNOC в проливе. Предыдущая состоялась 8 августа. По данным компании, с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке её суда становились целями ракетных и беспилотных атак 15 раз.
Ранее Life.ru писал, что поток судов в Ормузском проливе рухнул в пять раз по сравнению с периодом до начала конфликта США и Ирана. В среднем за сутки через пролив проходили около 26 судов. До начала боевых действий этот показатель превышал 130.
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