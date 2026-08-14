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13 августа, 21:53

Два судна нефтяной компании Абу-Даби атаковали в Ормузском проливе

Обложка © adnoc.ae

Обложка © adnoc.ae

Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглись атаке в Ормузском проливе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает агентство WAM.

В компании заявили, что ситуация находится под контролем. При этом МИД ОАЭ возложил ответственность за произошедшее на Иран и призвал Тегеран прекратить агрессивные действия и полностью открыть Ормузский пролив для судоходства.

Это не первая атака на судна ADNOC в проливе. Предыдущая состоялась 8 августа. По данным компании, с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке её суда становились целями ракетных и беспилотных атак 15 раз.

«Слава Аллаху!»: США полностью контролируют Ормузский пролив, утверждает Трамп
«Слава Аллаху!»: США полностью контролируют Ормузский пролив, утверждает Трамп

Ранее Life.ru писал, что поток судов в Ормузском проливе рухнул в пять раз по сравнению с периодом до начала конфликта США и Ирана. В среднем за сутки через пролив проходили около 26 судов. До начала боевых действий этот показатель превышал 130.

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Артём Гапоненко
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