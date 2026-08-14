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13 августа, 23:15

Тарифная война дала течь: США обвинили более 40 стран в помощи Китаю с пошлинами

Белый дом обвинил более 40 стран в помощи Китаю в обходе пошлин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Более 40 стран могли помогать Китаю обходить американские таможенные пошлины и переправлять товары в США по более выгодным тарифам. С такими обвинениями выступил глава управления Белого дома по торговой и промышленной политике Питер Наварро в своём докладе.

В список попали в том числе крупные партнёры Вашингтона – Канада, Мексика, Япония и страны Евросоюза. В Белом доме утверждают, что китайские товары могли перемаркировывать и ввозить на американский рынок через территории государств, для которых действуют более низкие тарифы.

По оценке Наварро, подобные схемы позволили уклониться от уплаты пошлин при торговых операциях примерно на $60 млрд. При этом оценки масштабов транзита через третьи страны сильно различаются.

В докладе приводятся расчёты других американских ведомств и представителей частного сектора. Согласно им, объём такой торговли может составлять от $40 млрд до $303 млрд.

Наварро утверждает, что Пекин использовал «чрезвычайно изощрённые» способы обхода тарифов ещё после введения Дональдом Трампом первых повышенных пошлин против китайской продукции в 2018 году.

Теперь в Вашингтоне опасаются распространения подобной практики. В Белом доме считают, что страны, на товары которых США также установили повышенные тарифы, могут попытаться использовать аналогичные схемы для выхода на американский рынок.

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Юния Ларсон
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