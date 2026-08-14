Тарифная война дала течь: США обвинили более 40 стран в помощи Китаю с пошлинами

Более 40 стран могли помогать Китаю обходить американские таможенные пошлины и переправлять товары в США по более выгодным тарифам. С такими обвинениями выступил глава управления Белого дома по торговой и промышленной политике Питер Наварро в своём докладе.

В список попали в том числе крупные партнёры Вашингтона – Канада, Мексика, Япония и страны Евросоюза. В Белом доме утверждают, что китайские товары могли перемаркировывать и ввозить на американский рынок через территории государств, для которых действуют более низкие тарифы.

По оценке Наварро, подобные схемы позволили уклониться от уплаты пошлин при торговых операциях примерно на $60 млрд. При этом оценки масштабов транзита через третьи страны сильно различаются.

В докладе приводятся расчёты других американских ведомств и представителей частного сектора. Согласно им, объём такой торговли может составлять от $40 млрд до $303 млрд.

Наварро утверждает, что Пекин использовал «чрезвычайно изощрённые» способы обхода тарифов ещё после введения Дональдом Трампом первых повышенных пошлин против китайской продукции в 2018 году.

Теперь в Вашингтоне опасаются распространения подобной практики. В Белом доме считают, что страны, на товары которых США также установили повышенные тарифы, могут попытаться использовать аналогичные схемы для выхода на американский рынок.

Ранее Life.ru писал, что госсекретарь США Марко Рубио предупредил о катастрофических последствиях прямого противостояния Вашингтона и Пекина. По его словам, серьёзный экономический, а тем более военный конфликт двух держав ударит не только по ним самим, но и по всему миру. При этом Рубио подчеркнул, что США намерены продолжать защищать собственные национальные интересы.